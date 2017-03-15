Пьяный омич ограбил двоих человек за несколько минут

Полицейские задержали грабителя через 15 минут после совершения преступлений. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Сегодня около трёх часов ночи полицейские приехали на улицу Кордную из-за заявлений двоих омичей. Мужчину и женщину ограбили с разницей в несколько минут.

Злоумышленник отобрал у 30-летнего омича сотовый телефон, а затем сумку у 34-летней прохожей. Общий ущерб составил 13 тыс. руб.

Пьяного подозреваемого задержали спустя 15 минут после совершения преступлений. Выяснилось, что вор несколько раз ударил мужчину, а затем забрал выпавший у него смартфон. После этого он вырвал сумку у женщины, которая пыталась узнать причину конфликта между злоумышленником и пострадавшим.

Задержанный оказался неоднократно судимым 30-летним жителем Октябрьского округа, который вышел из тюрьмы только в прошлом месяце. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Рецидивисту грозит до семи лет тюрьмы.