Пьяный омич ограбил двоих человек за несколько минут
Происшествия  •  15 марта 2017, 17:03, последнее обновление 15 марта 2017, 17:04  •  печать

Пьяный омич ограбил двоих человек за несколько минут

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Полицейские задержали грабителя через 15 минут после совершения преступлений. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Сегодня около трёх часов ночи полицейские приехали на улицу Кордную из-за заявлений двоих омичей. Мужчину и женщину ограбили с разницей в несколько минут.

Злоумышленник отобрал у 30-летнего омича сотовый телефон, а затем сумку у 34-летней прохожей. Общий ущерб составил 13 тыс. руб.

Пьяного подозреваемого задержали спустя 15 минут после совершения преступлений. Выяснилось, что вор несколько раз ударил мужчину, а затем забрал выпавший у него смартфон. После этого он вырвал сумку у женщины, которая пыталась узнать причину конфликта между злоумышленником и пострадавшим.

Задержанный оказался неоднократно судимым 30-летним жителем Октябрьского округа, который вышел из тюрьмы только в прошлом месяце. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Рецидивисту грозит до семи лет тюрьмы.

Теги  •  #вор #грабеж #рецидивист #уголовное дело

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Комментарии
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Влад Никитин  •  15 марта 2017, 18:31

Классика жанра. Выпил, украл, ограбил - в тюрьму! И подольше там, все равно уже не исправится.

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