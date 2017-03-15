Пьяный омич ограбил двоих человек за несколько минут

Сегодня около трёх часов ночи полицейские приехали на улицу Кордную из-за заявлений двоих омичей. Мужчину и женщину ограбили с разницей в несколько минут.
Злоумышленник отобрал у 30-летнего омича сотовый телефон, а затем сумку у 34-летней прохожей. Общий ущерб составил 13 тыс. руб.
Пьяного подозреваемого задержали спустя 15 минут после совершения преступлений. Выяснилось, что вор несколько раз ударил мужчину, а затем забрал выпавший у него смартфон. После этого он вырвал сумку у женщины, которая пыталась узнать причину конфликта между злоумышленником и пострадавшим.
Задержанный оказался неоднократно судимым 30-летним жителем Октябрьского округа, который вышел из тюрьмы только в прошлом месяце. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Рецидивисту грозит до семи лет тюрьмы.
Классика жанра. Выпил, украл, ограбил - в тюрьму! И подольше там, все равно уже не исправится.