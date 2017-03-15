Следователи проверят информацию о нападении бродячих собак на омичку с ребёнком
Происшествия  •  15 марта 2017, 15:17, последнее обновление 15 марта 2017, 16:04  •  печать

Следователи проверят информацию о нападении бродячих собак на омичку с ребёнком

Автор:

Информация о нападении стаи бродячих собак на омичку с ребёнком появилась накануне вечером в соцсетях. Следственный комитет начал проверку сообщения. Следователям в том числе предстоит установить, исполняют ли должностные лица, уполномоченные заниматься отловом бездомных животных, свои обязанности.

СУ СК России по Омской области проводит доследственную проверку по сообщению, появившемуся в соцсетях, о нападении стаи собак на омичку с ребёнком. По предварительным данным, в соцсети "ВКонтакте" 21-летняя девушка опубликовала пост с жалобой на то, что вчера около здания "Омскоблавтотранса", расположенного на улице 20 лет РККА, на неё напали семь озлобленных собак.

Животные сломали санки и порвали пояс, которым пристёгивался к санкам годовалый ребёнок. Однако мать взяла сына на руки, не растерялась и смогла отбиться от собак. Благодаря этому омичка и её малыш не пострадали.

Следственный комитет установит все обстоятельства и причины произошедшего в ходе проверки. Также будет выяснено, выполняют ли свои обязанности должностные лица, которые занимаются отловом бездомных животных.

Теги  •  #доследственная проверка #нападение собаки #ребенок #следственный комитет

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский чиновник, подозреваемый в браконьерстве, заявил, что его подставили  •  сегодня, 18:21  •   1
Боровшемуся с коррупцией омскому полицейскому вменили получение крупной взятки  •  сегодня, 18:05  •   1
ОмГПУ проведёт летнюю школу для немецких студентов  •  сегодня, 18:02
В реконструируемом кинотеатре "Первомайский" начали отделочные работы  •  сегодня, 17:43
На содержание омских КТОСов бюджетных денег хватит лишь до середины года  •  сегодня, 17:36
За омскими кладбищами будет присматривать ГЛОНАСС  •  сегодня, 17:30
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Иети шоу 240х400