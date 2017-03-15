Омские полицейские устроили погоню за пьяным водителем
Происшествия  •  15 марта 2017, 13:35, последнее обновление 15 марта 2017, 13:51  •  печать

Омские полицейские устроили погоню за пьяным водителем

Автор: Вероника Жукова

Подозрительного водителя заметили прохожие и сообщили полицейским. Но добровольно останавливаться по просьбе сотрудников правопорядка он не захотел. За лихачом госавтоинспекторам пришлось устроить погоню.

Минувшей ночью прохожие рассказали экипажу ДПС, что видели, как в сторону улицы Куйбышева ехал автомобиль Chevrolet, за рулём которого, по их мнению, находился нетрезвый водитель. Похожий автомобиль сотрудники ГИБДД обнаружили на улице Жукова и попросили водителя остановиться. Однако тот проигнорировал требования автоинспекторов и попытался скрыться.

Экипаж ДПС начал преследование, в ходе которого нарушитель в районе Ленинградского моста врезался в автомобиль Nissan Almera, а затем продолжил движение, также неоднократно проезжал на красный свет и превышал допустимую скорость движения. Нарушитель проехал по мосту имени 60 лет Победы, улицам Фрунзе, Интернациональная, Гагарина и Лермонтова. На улице Жукова он бросил автомобиль и попытался убежать, но полицейские его задержали.

Оказалось, что 21-летний водитель не имел прав и был пьян. Последнее было позже подтверждено показаниями алкотестера - 0,487 мг/л.

Нарушителя привлекли к административной ответственности и назначили ему наказание в виде ареста на десять суток.

Теги  •  #административное делопроизводство #ГИБДД #ДТП #погоня #пьяный водитель

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