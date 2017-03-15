Пациентка омской стоматологии загорелась в кресле на приёме у врача

Омичка пришла на приём к стоматологу, а в итоге попала в больницу с ожогами. Медицинские работники не соблюли меры безопасности, когда лечили девушке зуб.

В Омске 28-летняя пациентка загорелась в кресле на приёме у врача клиники. Её доставили в больницу с ожогами 15 % тела, пишет "Новый Омск".

Выяснилось, что 22 февраля дантист лечил омичке зуб, утрамбовывая материал инструментом, который нагревал с помощью спиртовки. Медсестра подлила спирт прямо в горящую ёмкость, из-за чего пламя вспыхнуло и перекинулось на пациентку.

В настоящее время девушка находится в ожоговом центре, её прооперировали. Лечение займет ещё несколько недель. "Омск Здесь" подтвердили эту информацию в Следственном комитете. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Омской области Ларисы Болдиновой, по факту случившегося проводится проверка.