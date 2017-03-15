Пациентка омской стоматологии загорелась в кресле на приёме у врача

В Омске 28-летняя пациентка загорелась в кресле на приёме у врача клиники. Её доставили в больницу с ожогами 15 % тела, пишет "Новый Омск".
Выяснилось, что 22 февраля дантист лечил омичке зуб, утрамбовывая материал инструментом, который нагревал с помощью спиртовки. Медсестра подлила спирт прямо в горящую ёмкость, из-за чего пламя вспыхнуло и перекинулось на пациентку.
В настоящее время девушка находится в ожоговом центре, её прооперировали. Лечение займет ещё несколько недель. "Омск Здесь" подтвердили эту информацию в Следственном комитете. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Омской области Ларисы Болдиновой, по факту случившегося проводится проверка.
Такой стресс лечить зубы, а тут еще и загорелась. Теперь на всю жизнь боязнь стоматологического кресла будет. На медсестру в суд подать надо за такую халатность.
История больше напоминает какой-то "чёрный" анекдот. Настолько криворуких людей просто не бывает.