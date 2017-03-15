Пациентка омской стоматологии загорелась в кресле на приёме у врача
Происшествия  •  15 марта 2017, 11:40, последнее обновление 15 марта 2017, 11:56  •  печать

Пациентка омской стоматологии загорелась в кресле на приёме у врача

Автор: Вероника Жукова

Омичка пришла на приём к стоматологу, а в итоге попала в больницу с ожогами. Медицинские работники не соблюли меры безопасности, когда лечили девушке зуб.

В Омске 28-летняя пациентка загорелась в кресле на приёме у врача клиники. Её доставили в больницу с ожогами 15 % тела, пишет "Новый Омск".

Выяснилось, что 22 февраля дантист лечил омичке зуб, утрамбовывая материал инструментом, который нагревал с помощью спиртовки. Медсестра подлила спирт прямо в горящую ёмкость, из-за чего пламя вспыхнуло и перекинулось на пациентку.

В настоящее время девушка находится в ожоговом центре, её прооперировали. Лечение займет ещё несколько недель. "Омск Здесь" подтвердили эту информацию в Следственном комитете. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Омской области Ларисы Болдиновой, по факту случившегося проводится проверка.

Теги  •  #врач #пациент #проверка #следственный комитет #стоматология

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Комментарии
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Евгения Шелохова  •  15 марта 2017, 12:41

Такой стресс лечить зубы, а тут еще и загорелась. Теперь на всю жизнь боязнь стоматологического кресла будет. На медсестру в суд подать надо за такую халатность.

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Анна Орлова  •  15 марта 2017, 12:05

История больше напоминает какой-то "чёрный" анекдот. Настолько криворуких людей просто не бывает.

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