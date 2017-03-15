В Омске завели уголовное дело на мать, выбросившую на улицу мёртвого ребёнка

Прокуратура Ленинского округа подтвердила законность возбуждения уголовного дела в отношении 38-летней омички, которая обвиняется по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка". Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, как уже сообщал "Омск Здесь", 12 марта в Ленинском округе прохожие нашли труп младенца. Как оказалось, ночью с 11 на 12 марта женщина родила дома девочку. По словам роженицы, она убедилась в том, что ребёнок не подаёт признаков жизни, и выбросила его на улицу. Однако по предварительным данным, лёгкие младенца расправлены - это означает, что сразу после родов ребёнок вдыхал воздух.

Пресс-служба омской прокуратуры сообщает, что роженица живёт вместе с братом, его женой и тремя малолетними детьми. Женщина не состоит в браке и злоупотребляет алкоголем. Отметим, что в 2005 году она уже отказывалась от своего ребёнка в родильном доме.

Ход расследования уголовного дела прокуратура Ленинского округа взяла на контроль.