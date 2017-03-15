В Омске завели уголовное дело на мать, выбросившую на улицу мёртвого ребёнка
Происшествия  •  15 марта 2017, 10:20, последнее обновление 15 марта 2017, 10:37  •  печать

В Омске завели уголовное дело на мать, выбросившую на улицу мёртвого ребёнка

Автор: Вероника Жукова

Появились подробности трагедии, произошедшей 12 марта. Следственные органы подозревают в убийстве омичку, которая оставила на улице свою новорожденную девочку.

Прокуратура Ленинского округа подтвердила законность возбуждения уголовного дела в отношении 38-летней омички, которая обвиняется по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка". Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, как уже сообщал "Омск Здесь", 12 марта в Ленинском округе прохожие нашли труп младенца. Как оказалось, ночью с 11 на 12 марта женщина родила дома девочку. По словам роженицы, она убедилась в том, что ребёнок не подаёт признаков жизни, и выбросила его на улицу. Однако по предварительным данным, лёгкие младенца расправлены - это означает, что сразу после родов ребёнок вдыхал воздух.

Пресс-служба омской прокуратуры сообщает, что роженица живёт вместе с братом, его женой и тремя малолетними детьми. Женщина не состоит в браке и злоупотребляет алкоголем. Отметим, что в 2005 году она уже отказывалась от своего ребёнка в родильном доме.

Ход расследования уголовного дела прокуратура Ленинского округа взяла на контроль.

Теги  •  #младенец #прокуратура #смерть #уголовное дело

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Комментарии
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Наталья Александровна  •  15 марта 2017, 10:43

От алкоголя люди деградируют. Пусть это послужит антипримером для нашей молодежи, у которых еще пока есть хоть какие-то чувства.

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