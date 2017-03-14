В Омске трое студентов-автослесарей разобрали чужой Mercedes

Студенты омского техникума разобрали на запчасти иномарку, всю зиму простоявшую во дворе. Но сбыть похищенное, стоимость которого хозяин авто оценил в 51 тыс. руб., не удалось. Подозрительных молодых парней на дороге заметили полицейские.

11 марта в 5:30 утра на улице 70 лет Октября сотрудники ДПС остановили чёрный автомобиль Mercedes-Benz, который ехал с выключенными фарами. В салоне машины находилось трое 18-летних парней. При осмотре автомобиля в багажнике иномарки автоинспекторы нашли автозапчасти и документы на другую машину аналогичной марки, после чего доставили молодых людей в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что парни приехали на Бульвар Зелёный для совершения кражи из схожего автомобиля, который длительное время простоял под большим слоем снега. Задняя дверь иномарки оказалась не заперта, поэтому омичи проникли в салон и сняли передние и задние кресла, декоративные накладки, панели и обшивку, зеркало заднего вида, четыре салонных коврика, приборы учёта, автомагнитолу и динамики, фирменную эмблему и многое другое.

Часть похищенного водитель Mercedes хотел установить на свой автомобиль, а остальные детали - продать, поделив вырученные деньги с друзьями. Однако в то время, пока сотрудники УМВД работали с задержанными, в полицию с заявлением обратился сам владелец иномарки, который оценил стоимость ущерба в 51 тыс. руб.

Оказалось, что подозреваемые ранее не были судимы и учатся в одном из омских техникумов на автослесарей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Приятелям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.