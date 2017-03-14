Омская студентка стала экстремисткой ради "лайков"

19-летняя омичка, желая привлечь внимание к своей странице в соцсети, публиковала экстремистские фотографии.

Следственным управлением СКР по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Его фигуранткой стала 19-летняя студентка.

По версии следствия, омичка публиковала на своей стене в соцсети фотографии и тексты экстремистского характера. Девушка объяснила свои действия желанием привлечь внимание пользователей соцсети к своей странице.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.