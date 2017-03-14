Омская студентка стала экстремисткой ради "лайков"
Происшествия  •  14 марта 2017, 16:36, последнее обновление 14 марта 2017, 16:45  •  печать

Омская студентка стала экстремисткой ради "лайков"

Автор: Вероника Жукова

19-летняя омичка, желая привлечь внимание к своей странице в соцсети, публиковала экстремистские фотографии.

Следственным управлением СКР по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Его фигуранткой стала 19-летняя студентка.

По версии следствия, омичка публиковала на своей стене в соцсети фотографии и тексты экстремистского характера. Девушка объяснила свои действия желанием привлечь внимание пользователей соцсети к своей странице.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Теги  •  #интернет #следственный комитет #соцсеть #экстремизм

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Комментарии
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Марина  •  14 марта 2017, 17:43

Неужели нечем привлекать внимание? Как можно не задумываясь распространять сомнительные фото?

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Злата Маркова  •  14 марта 2017, 17:21

Девушка явно не осознавала возможные последствия своих действий и ответственность за это.

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