Десятилетняя девочка пострадала в "тройном" ДТП на Иртышской набережной
Происшествия  •  14 марта 2017, 12:17, последнее обновление 14 марта 2017, 12:20  •  печать

Десятилетняя девочка пострадала в "тройном" ДТП на Иртышской набережной

Автор: Вероника Жукова

В центре Омска произошло серьезное ДТП, в котором пострадал ребёнок. Девочка доставлена в больницу.

Вчера, 13 марта, в 20:10 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП, произошедшем на Иртышской набережной. На месте аварии выяснилось, что 31-летний водитель автомобиля Peugeot 508 ехал по Иртышской набережной в сторону Ленинградской площади. В районе дома № 2а он не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в автомобиль Honda Accord. Им управлял 36-летний мужчина.

От удара Accord выбросило на проезжающий Honda Civic, которым управляла 30-летняя женщина. В результате столкновения пассажиры Honda Civic - 50-летняя женщина, 19-летняя девушка и 10-летняя девочка попали в больницу.

В настоящее время проводится проверка.

Фото пресс-службы УМВД России по Омской области

Теги  •  #больница #ДТП #полиция #ребенок

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