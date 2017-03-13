Омский подросток с пистолетом напал на школьника
Происшествия  •  13 марта 2017, 15:20, последнее обновление 13 марта 2017, 16:03  •  печать

Омский подросток с пистолетом напал на школьника

Автор: Вероника Жукова

Агрессивный омич с пневматическим пистолетом отобрал у 14-летнего мальчика только что купленную рубашку.

На выходных в полицию Октябрьского округа обратился 14-летний школьник. Он рассказал, что около получаса назад купил в магазине рубашку. Когда подросток вышел на улицу, на него напал неизвестный. Угрожая пистолетом, тот заставил мальчика отдать покупку.

Личность нападавшего удалось установить. Им оказался 17-летний подросток. Потерпевшему он угрожал пневматическим пистолетом, - цитирует "Вечерний Омск" старшего помощника руководителя СУ СКР по Омской области Ларису Болдинову.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", предусматривающей максимальный срок наказания до десяти лет лишения свободы. Отметим, что сейчас следователи устанавливают, где подросток взял оружие, поскольку в России его продают только тем, кто достиг совершеннолетия.

Теги  •  #оружие #подросток #разбой #уголовное дело

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