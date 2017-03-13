Омичка угнала дорогой Lexus, чтобы съездить в гости к другу

Стали известны подробности ДТП с участием автомобиля Lexus, которое произошло вчера. Виновницей аварии стала молодая омичка, решившая съездить на угнанном дорогом авто к своему другу. Но на обратном пути любительница чужих машин не справилась с управлением и врезалась в столб. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

11 марта около 8:00 в полицию поступило сообщение о ДТП на улице Пушкина. Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили Lexus, столкнувшийся с фонарным столбом. Сотрудники ДПС выяснили, что за рулём автомобиля находилась 25-летняя омичка. Однако машина принадлежала не ей. Также у девушки не оказалось документов на право управления транспортным средством.

Оказалось, что накануне она была в гостях у 29-летней знакомой, которая и является хозяйкой машины. Дождавшись, когда она уснёт, девушка отправилась на встречу со знакомым на иномарке своей подруги.

Когда мужчина узнал, что она угнала автомобиль, он потребовал вернуть Lexus, стоимостью 2 млн руб. Вместе они поехали к дому владелицы машины на улице 10 лет Октября. По дороге девушка не справилась с управлением и врезалась в столб. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, причинившее особо крупный ущерб". Назначена экспертиза, которая установит ущерб от произошедшего ДТП. Угонщице грозит до десяти лет тюрьмы.