Житель Омской области попал в тюрьму за то, что сдавал квартиру наркоманам
Происшествия  •  13 марта 2017, 12:20, последнее обновление 13 марта 2017, 12:57  •  печать

Житель Омской области попал в тюрьму за то, что сдавал квартиру наркоманам

Автор: Вероника Жукова

По решению суда 36-летний "арендодатель" попал в колонию на год.

Марьяновский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего Дмитрия Елисеева. Он признан виновным по ч. 1 ст. 232 УК РФ "Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств".

Суд установил, что с 20 января по 18 марта 2016 года Елисеев регулярно предоставлял свою квартиру в посёлке Марьяновка наркоманам, чтобы те могли употреблять запрещённые вещества. При этом сомнительные личности расплачивались с хозяином либо деньгами, либо компонентами для изготовления наркотиков. В ходе обыска в его квартире полицейские нашли одноразовые шприцы с наркотиками, а также предметы, которые предназначены для их приготовления и потребления. Отметим, что сам Елисеев уже был ранее судимым за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, но оказался на свободе по амнистии.

Суд назначил ему наказание в виде года тюрьмы в колонии общего режима.

Теги  •  #квартира #наркотики #суд #тюрьма #уголовное дело

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