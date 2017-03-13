14-летний омич пострадал в ДТП на улице Богдана Хмельницкого

Омский школьник пытался перейти дорогу в районе остановки "ПО Полёт", но попал под колёса иномарки. Мальчик доставлен в больницу.

Сегодня, 13 марта, в 8:20 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице Богдана Хмельницкого. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Выяснилось, что 31-летний водитель автомобиля Nissan Avenir ехал по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Кирова. В районе остановки "ПО Полёт" он сбил 14-летнего школьника, переходившего дорогу.

В результате ДТП подростка доставили в больницу. В настоящее время полицейские проводят проверку.