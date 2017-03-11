Омский "зацепер" сорвался с трамвая и сломал ногу

Происшествие с любителем прокатиться на общественном транспорте бесплатно произошло на ул. Жукова. Молодой человек, зацепившись за трамвай, не удержался и сломал ногу.

О необычном происшествии сообщил паблик "Аварийный Омск". Причём снабдил его видео, снятым самим пострадавшим. Молодой "зацепер" решил прокатиться на трамвае не внутри, а снаружи. На остановке "ул. Маяковского" молодой человек зацепился за уступы, но как только трамвай начал набирать скорость, парень упал на рельсы. На этом запись обрывается. В пояснении к видео говорится, что "зацепер" сломал ногу.

Большинство пользователей любителя экстрима не поддержали, вылив в комментариях кучу негатива. Кто-то, правда, вспомнил детство, заявляя, что раньше тоже так катался на общественном транспорте.