Омский "зацепер" сорвался с трамвая и сломал ногу
Происшествия  •  11 марта 2017, 19:37, последнее обновление 11 марта 2017, 20:00  •  печать

Омский "зацепер" сорвался с трамвая и сломал ногу

Автор: Виктория Стрельникова

Происшествие с любителем прокатиться на общественном транспорте бесплатно произошло на ул. Жукова. Молодой человек, зацепившись за трамвай, не удержался и сломал ногу.

О необычном происшествии сообщил паблик "Аварийный Омск". Причём снабдил его видео, снятым самим пострадавшим. Молодой "зацепер" решил прокатиться на трамвае не внутри, а снаружи. На остановке "ул. Маяковского" молодой человек зацепился за уступы, но как только трамвай начал набирать скорость, парень упал на рельсы. На этом запись обрывается. В пояснении к видео говорится, что "зацепер" сломал ногу.

Большинство пользователей любителя экстрима не поддержали, вылив в комментариях кучу негатива. Кто-то, правда, вспомнил детство, заявляя, что раньше тоже так катался на общественном транспорте.

Теги  •  #видео #ДТП #зацепер #трамвай

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