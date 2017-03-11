Под Омском "Приора" на встречке столкнулась с фурой
Происшествия  •  11 марта 2017, 19:11, последнее обновление 11 марта 2017, 19:17  •  печать

Под Омском "Приора" на встречке столкнулась с фурой

Автор: Виктория Стрельникова

ДТП на автодороге Челябинск-Новосибирск произошло сегодня ночью. 55-летний водитель "Приоры" выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом "Даф". Он скончался до приезда скорой помощи.

В дежурную часть сообщение о ДТП на автодороге Челябинск – Новосибирск поступило сегодня после полуночи. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Полицейским удалось установить, что 55-летний водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь по автодороге Челябинск – Новосибирск со стороны виадука в направлении ул. Воровского, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем "Даф".

В результате ДТП водитель "Приоры" скончался на месте происшествия до приезда "скорой". Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Теги  •  #дороги #ДТП #полиция

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