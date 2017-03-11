В омске 350 студентов эвакуировали из-за пожара

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, инцидент произошел в 21 час по местному времени. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной службы. К месту ЧП были направлены пожарные расчеты. Администрация общежития до прибытия спецслужб эвакуировала из здания 350 студентов. Для их обогрева к общежитию были направлены четыре автобуса. Как выяснилось, в здании горел мусор в подвале. Предварительная причина - непотушенная сигарета. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Огонь ликвидировали за 15 минут. Пострадавших нет.