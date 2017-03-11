В омске 350 студентов эвакуировали из-за пожара
Происшествия  •  11 марта 2017, 10:17, последнее обновление 11 марта 2017, 10:19  •  печать

В омске 350 студентов эвакуировали из-за пожара

Автор: Александр Арефьев

Стали известны подробности пожара, произошедшего поздно вечером в пятницу в общежитии омского медуниверситета на проспекте Мира и ставшего причиной эвакуации 350 студентов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, инцидент произошел в 21 час по местному времени. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной службы. К месту ЧП были направлены пожарные расчеты. Администрация общежития до прибытия спецслужб эвакуировала из здания 350 студентов. Для их обогрева к общежитию были направлены четыре автобуса. Как выяснилось, в здании горел мусор в подвале. Предварительная причина - непотушенная сигарета. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Огонь ликвидировали за 15 минут. Пострадавших нет.

Теги  •  #вуз #пожар

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Комментарии

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Юлия Скиба  •  11 марта 2017, 10:31

Хорошо, что студенческие комнаты не пострадали. Было бы у ребят проблем тогда.

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