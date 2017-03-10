В Омске продавец магазина подрался с вором-рецидивистом

Работники Росгвардии выехали на сигнал тревожной кнопки, которая сработала в киоске по ремонту электрооборудования. Он располагался в одном из торговых комплексов в Нефтяниках. Подъехавшие сотрудники вневедомственной охраны заметили драку между двумя мужчинами недалеко от киоска и разняли дерущихся.
Во время разбирательства выяснилось, что 36-летний омич через окно киоска с витрины похитил сотовый телефон. Работник магазина это заметил, и не дал злоумышленнику уйти, нажав тревожную кнопку. Во время борьбы похититель умудрился повредить ноутбук и дорогостоящее ремонтное оборудование.
Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и проверили его по базе данных. Оказалось, что мужчина находится в розыске, как подозреваемый в совершении грабежа. Он обокрал соседку, сорвав с ее шеи две золотые цепочки и скрылся. Сумма ущерба составила 36 тыс. руб.
Неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбои омич доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.
Продавец - молодец, спас телефон. Насчет возмещения ущерба большой вопрос. Что взять с рецидивиста?!
Неужели с предыдущего ограбления деньги уже закончились? Пора на очередную отсидку.