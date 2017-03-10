В Омске продавец магазина подрался с вором-рецидивистом

Сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, который пытался похитить сотовый телефон из киоска. Выяснилось, что несколькими днями ранее он ограбил свою соседку, сорвав с её шеи две золотые цепочки.

Работники Росгвардии выехали на сигнал тревожной кнопки, которая сработала в киоске по ремонту электрооборудования. Он располагался в одном из торговых комплексов в Нефтяниках. Подъехавшие сотрудники вневедомственной охраны заметили драку между двумя мужчинами недалеко от киоска и разняли дерущихся.

Во время разбирательства выяснилось, что 36-летний омич через окно киоска с витрины похитил сотовый телефон. Работник магазина это заметил, и не дал злоумышленнику уйти, нажав тревожную кнопку. Во время борьбы похититель умудрился повредить ноутбук и дорогостоящее ремонтное оборудование.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и проверили его по базе данных. Оказалось, что мужчина находится в розыске, как подозреваемый в совершении грабежа. Он обокрал соседку, сорвав с ее шеи две золотые цепочки и скрылся. Сумма ущерба составила 36 тыс. руб.

Неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбои омич доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.