В Омске мужчина вспорол себе живот, собирая ночью мебель

Молодой омич решил ночью собрать мебель. По неосторожности он упал на зеркало, осколки которого воткнулись ему в живот.

Вчера, 9 марта, около 03:30 в ГБ-1 из дома на проспекте Маркса был доставлен 30-летний мужчина. Врачи обнаружили у него колото-резаную рану брюшной полости.

Как сообщили "Вечернему Омску" в пресс-службе УМВД России по Омской области, никаких противоправных действий в отношении омича не было совершено. Оказалось, что ночью мужчина собирал мебель. По неосторожности он упал на зеркало, и осколки вспороли живот.

Врачи сделали ему экстренную операцию. В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает.