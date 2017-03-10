В Омске мужчина вспорол себе живот, собирая ночью мебель
Происшествия  •  10 марта 2017, 16:18, последнее обновление 10 марта 2017, 16:40  •  печать

В Омске мужчина вспорол себе живот, собирая ночью мебель

Автор: Вероника Жукова

Молодой омич решил ночью собрать мебель. По неосторожности он упал на зеркало, осколки которого воткнулись ему в живот.

Вчера, 9 марта, около 03:30 в ГБ-1 из дома на проспекте Маркса был доставлен 30-летний мужчина. Врачи обнаружили у него колото-резаную рану брюшной полости.

Как сообщили "Вечернему Омску" в пресс-службе УМВД России по Омской области, никаких противоправных действий в отношении омича не было совершено. Оказалось, что ночью мужчина собирал мебель. По неосторожности он упал на зеркало, и осколки вспороли живот.

Врачи сделали ему экстренную операцию. В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Теги  •  #больница #мебель #рана

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Комментарии

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Евгений Ронин  •  10 марта 2017, 16:35

Получается, одному ночью собирать мебель рискованно для здоровья и даже жизни. Аккуратнее надо.

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