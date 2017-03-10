В Омске вынесли приговор водителю-наркоману, по вине которого погиб пассажир
Происшествия  •  10 марта 2017, 15:29, последнее обновление 10 марта 2017, 15:40  •  печать

В Омске вынесли приговор водителю-наркоману, по вине которого погиб пассажир

Автор: Вероника Жукова

В Омске осудили 19-летнего омича, протаранившего стену магазина.

Большереченский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего Павла Кожина. Он признан виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Суд установил, что ночью 25 июля 2016 года Кожин находился в состоянии наркотического опьянения, когда ехал за рулём автомобиля Toyota Corolla. Во время движения по улице Советов в Большеречье парень не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в стену магазина. В результате аварии его 18-летний пассажир скончался на месте от полученных травм.

Суд назначил наказание в виде трёх с половиной лет тюрьмы в колонии-поселении. Также суд лишил Кожина прав на три года и обязал выплатить матери погибшего денежную компенсацию на погребение и моральный вред. В настоящее время приговор суда в законную силу ещё не вступил.

Теги  •  #ДТП #приговор #суд #уголовное дело

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