Омича на улице Магистральной толкнули в снег и отобрали борсетку
Происшествия  •  10 марта 2017, 16:00, последнее обновление 10 марта 2017, 16:00  •  печать

Омича на улице Магистральной толкнули в снег и отобрали борсетку

Автор: Василий Епанчинцев

Преступление удалось раскрыть через 13 минут после обращения в полицию.

В отделе полиции № 8 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабёж", сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Потерпевшего жителя Советского округа неизвестные на улице Магистральной столкнули с тротуара в снег и отобрали борсетку.

Позвонить в полицию омичу удалось с телефона продавщицы круглосуточного магазина. Через 13 минут один из преступников по указанным приметам был задержан на улице 50 лет Профсоюзов. Другой соучастник был задержан возле своего дома.

Одному из подозреваемых 39 лет. Он имеет четыре судимости. Данное преступление совершил, находясь на условно-досрочном освобождении. Его родственнику 25 лет, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

Теги  •  #грабеж #улица Магистральная

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