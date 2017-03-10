Два омича пойдут под суд за изготовление самодельного обреза
Происшествия  •  10 марта 2017, 14:57, последнее обновление 10 марта 2017, 15:43  •  печать

Два омича пойдут под суд за изготовление самодельного обреза

Автор: Вероника Жукова

В Омске двум мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы за хранение огнестрельного оружия.

В полицию поступила информация о том, что 40-летний рецидивист хранит самодельный обрез охотничьего ружья. Сотрудники уголовного розыска провели проверку, согласно которой полученные сведения подтвердились. Полицейские изъяли из квартиры, расположенной по улице 3-й Любинской, оружие, а также задержали его владельца.

Установлено, что 35-летний приятель подозреваемого в конце прошлого года нашёл в доме умершего родственника охотничье ружьё 16 калибра. Однако он не сдал его в полицию, а оставил себе, подарив через некоторое время оружие задержанному. Подозреваемый в последствие изготовил из него обрез. Согласно баллистической экспертизе, оружие полностью исправно, и признано огнестрельным.

Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", предусматривающей до 4 лет тюрьмы, и "Незаконное изготовление оружия", за которую грозит до 5 лет лишения свободы.

Теги  •  #огнестрельное оружие #уголовное дело

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Комментарии

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OLEG Chernow  •  10 марта 2017, 15:29

Страшно представить если бы правоохранители вовремя не изъяли этот обрез и не задержали этого рецидивиста, он явно планировал какой-то криминал, возможно и с человеческими жертвами.

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