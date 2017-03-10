В Омске автоинспекторы после 8 марта поймали 17 пьяных водителей

В Омске сотрудники ГИБДД подвели итоги рейда "Трезвость", который проводился 9 марта. Выяснилось, что за руль в состоянии алкогольного опьянения садятся не только представители сильной половины человечества. Неплохо свой прадзник отметили и женщины.

Вчера утром, 9 марта, омские госавтоинспекторы провели мероприятие по поимке пьяных водителей. За время рейда "Трезвость" 290 водителей попались на нарушении ПДД. В их число вошли нарушения правил регистрации автомобилей, проезд на красный свет, езда в автомобиле с нечитаемыми регистрационными знаками и управление транспортом в состоянии опьянения.

Всего за время рейда задержали 17 нетрезвых водителей. Также автоинспекторы поймали 7 омичей без прав, 12 водителей без документов, у 14 автолюбителей оказались нечитаемыми регистрационные номера, 15 человек управляли транспортом, имеющим поломки, и 13 человек нарушили правила перевозки детей.

Так, накануне во время рейда на улице Масленникова автоинспекторы остановили автомобиль Toyota Carina. За рулём машины находилась пьяная 28-летняя девушка, которая отказалась пройти медицинское освидетельствование. В итоге омичку оштрафовали и забрали права.

В пресс-службе ГИБДД России по Омской области напомнили, что езда в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования грозит лишением прав на срок от полутора до двух лет и штрафом в размере до 30 тыс. руб. Кроме того, повторное вождение в пьяном виде предусматривает уголовную ответственность.