ДТП с тремя пострадавшими произошло на автодороге в Омской области
Происшествия  •  10 марта 2017, 12:00, последнее обновление 10 марта 2017, 12:15  •  печать

ДТП с тремя пострадавшими произошло на автодороге в Омской области

Автор: Вероника Жукова

Госавтоинспекторы устанавливают причины аварии, произошедшей в Павлоградском районе.

Вчера, 9 марта, около 14:20 в дежурную часть ОМВД России по Павлоградскому району сообщили о ДТП на трассе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Полицейские установили, что 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21013 ехал по автодороге Новоселец - Таврическое - Нововаршавка в сторону Омска. На 109 км он не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем ИЖ-2126020, за рулём которого был 65-летний мужчина.

В результате ДТП водителей и 61-летнюю пассажирку автомоибля ИЖ доставили в больницу. В настоящее время полицейскими проводится проверка.

Теги  •  #больница #ДТП #пострадавшие

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