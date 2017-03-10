ДТП с тремя пострадавшими произошло на автодороге в Омской области

Вчера, 9 марта, около 14:20 в дежурную часть ОМВД России по Павлоградскому району сообщили о ДТП на трассе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Полицейские установили, что 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21013 ехал по автодороге Новоселец - Таврическое - Нововаршавка в сторону Омска. На 109 км он не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем ИЖ-2126020, за рулём которого был 65-летний мужчина.

В результате ДТП водителей и 61-летнюю пассажирку автомоибля ИЖ доставили в больницу. В настоящее время полицейскими проводится проверка.