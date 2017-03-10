В Омске шаром с водой разбили стекло у Mercedes
Происшествия  •  10 марта 2017, 08:47, последнее обновление 10 марта 2017, 13:34  •  печать

В Омске шаром с водой разбили стекло у Mercedes

Автор: Василий Епанчинцев

На проспекте Комарова из-за детской шалости пострадал немецкий автомобиль.

Припаркованный возле дома на проспекте Комарова Mercedes лишился лобового стекла, сообщает "Аварийный Омск". Предположительно с большой высоты на автомобиль сбросили шарик с водой.

 

Автор сообщения ищет хулигана, из-за действий которого могли пострадать прохожие. В комментариях омичи высказывают предположение, что таким образом хозяину автомобиля могли отомстить за нарушение общественного порядка и старые конфликты.

Теги  •  #Mercedes #проспект Комарова #фото

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Комментарии

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Юрий Александрович  •  10 марта 2017, 09:57

Вот так детские забавы, раньше такими капитошками в тёплое время с балконов кидались, а теперь и в холодное, жаль машину

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