В Омске шаром с водой разбили стекло у Mercedes

Припаркованный возле дома на проспекте Комарова Mercedes лишился лобового стекла, сообщает "Аварийный Омск". Предположительно с большой высоты на автомобиль сбросили шарик с водой.

Автор сообщения ищет хулигана, из-за действий которого могли пострадать прохожие. В комментариях омичи высказывают предположение, что таким образом хозяину автомобиля могли отомстить за нарушение общественного порядка и старые конфликты.