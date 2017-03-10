В Омске шаром с водой разбили стекло у Mercedes

Припаркованный возле дома на проспекте Комарова Mercedes лишился лобового стекла, сообщает "Аварийный Омск". Предположительно с большой высоты на автомобиль сбросили шарик с водой.
Автор сообщения ищет хулигана, из-за действий которого могли пострадать прохожие. В комментариях омичи высказывают предположение, что таким образом хозяину автомобиля могли отомстить за нарушение общественного порядка и старые конфликты.
Вот так детские забавы, раньше такими капитошками в тёплое время с балконов кидались, а теперь и в холодное, жаль машину