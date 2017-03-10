В Омске поймали супружескую пару с 50 свёртками "соли"

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, в Омке полицейские задержали семейную пару, у которой между передними сиденьями автомобиля обнаружили 47 доз синтетического наркотика, завёрнутого в фольгу. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является наркотиком, известным как "соль".

Общий вес запрещённого порошка составил 22 грамма. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что супруги сбывали наркотики через закладки, которые обнаружили и изъяли транспортные полицейские.

В отношении 27-летней омички и её 21-летнего мужа возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Семейной паре грозит от десяти до двадцати лет колонии.