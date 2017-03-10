В Омске поймали супружескую пару с 50 свёртками "соли"
Происшествия  •   9 марта 2017, 17:12, последнее обновление 9 марта 2017, 17:37  •  печать

В Омске поймали супружескую пару с 50 свёртками "соли"

Автор: Вероника Жукова

В Омске семейная пара занималась закладкой наркотиков.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, в Омке полицейские задержали семейную пару, у которой между передними сиденьями автомобиля обнаружили 47 доз синтетического наркотика, завёрнутого в фольгу. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является наркотиком, известным как "соль".

Общий вес запрещённого порошка составил 22 грамма. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что супруги сбывали наркотики через закладки, которые обнаружили и изъяли транспортные полицейские.

В отношении 27-летней омички и её 21-летнего мужа возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Семейной паре грозит от десяти до двадцати лет колонии.

Теги  •  #автомобиль #наркосбыт #полиция #синтетические наркотики

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Комментарии

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Марина  •  9 марта 2017, 21:31

Поражает, что даже огромный срок не останавливает от распространения наркотиков.

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Сергей Барсуков  •  9 марта 2017, 17:34

отлично, хоть кого то поймали, только это мелочь, в реальности это капелька в море! куда ни глянь везьде наркоманы обшаривают все в поисках закладок а наркоторговцы уже чуть ли ни легально продают наркоту! вопрос, чем занимается полиция????

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Мирослав В-ов  •  9 марта 2017, 19:06

Ну вот пример, ловят же. На самом деле продавцы строго соблюдают меры конспирации, поймать их не так просто.

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