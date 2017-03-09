Омич лишил собутыльника телефона, планшета и автомобиля
Происшествия  •   9 марта 2017, 14:46, последнее обновление 9 марта 2017, 14:52  •  печать

Омич лишил собутыльника телефона, планшета и автомобиля

Автор: Василий Епанчинцев

Полицейским удалось раскрыть угон автомобиля и кражу имущества в Ленинском округе.

Накануне в городской отдел полиции № 5 обратился 34-летний житель Ленинского округа с заявлением об угоне ВАЗ-2107, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Также из его квартиры на улице Ишимской пропали сотовый телефон и планшет. Сумма ущерба составила 68 тыс. руб.

Пропаже имущества и угону автомобиля предшествовало застолье. Телефон и планшет удалось обнаружить у собутыльника потерпевшего в Кормиловском районе. Автомобиль 29-летний угонщик бросил на трассе, когда кончился бензин.

Возбуждено два уголовных дела по ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и ст. 158 "Кража". Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги  •  #ВАЗ-2107 #угон

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Комментарии

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Катерина Бурвикова  •  9 марта 2017, 15:01

Да, вот так вот и получается напьются. а потом вот с похмелья такие вещи вытворяют. Теперь в тюрьму пойдет.

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Юля Пучкова  •  9 марта 2017, 15:33

Все верно, к тому же, нужно более тщательно подбирать собутыльников, а не пить с кем попало. Иначе можно остаться без ничего.

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