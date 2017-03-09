Омич лишил собутыльника телефона, планшета и автомобиля

Накануне в городской отдел полиции № 5 обратился 34-летний житель Ленинского округа с заявлением об угоне ВАЗ-2107, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Также из его квартиры на улице Ишимской пропали сотовый телефон и планшет. Сумма ущерба составила 68 тыс. руб.

Пропаже имущества и угону автомобиля предшествовало застолье. Телефон и планшет удалось обнаружить у собутыльника потерпевшего в Кормиловском районе. Автомобиль 29-летний угонщик бросил на трассе, когда кончился бензин.

Возбуждено два уголовных дела по ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и ст. 158 "Кража". Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.