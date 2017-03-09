У избитого в собственной квартире омича отобрали роскошную иномарку

Сотрудники полиции во время дежурства в Кировском округе на улице Верхнеднепровской откликнулись на женские крики о помощи, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Выяснилось, что в отношении семьи было совершено преступление. Хозяин квартиры был избит и лишился автомобиля Infiniti 2003 года выпуска стоимостью 650 тыс. руб. Знакомая семьи похитила телефоны, чтобы лишить жертв возможности обратится в полицию.

Следователи выяснили, что 33-летняя преступница пришла в гости к знакомым с несовершеннолетним сыном. Позже пришёл её гражданский муж, избивший хозяина и похитивший ключи от роскошной иномарки. 32-летний ранее судимый угонщик был задержан по месту жительства. Похищенный автомобиль полицейские обнаружили на одной из городских автостоянок и вернули владельцу.

Злоумышленники оказались причастны к вымогательству. Под угрозой физической расправы они требовали от 28-летнего жителя Советского округа продать принадлежащий ему автомобиль Mitsubishi и отдать им деньги.

По ходатайству следователя городского отдела полиции № 2 подозреваемые в совершении тяжких преступлений взяты под стражу.