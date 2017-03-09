В Омской области пьяный водитель, уходя от погони, вылетел в кювет
Происшествия  •   9 марта 2017, 12:33, последнее обновление 9 марта 2017, 12:36  •  печать

В Омской области пьяный водитель, уходя от погони, вылетел в кювет

Автор: Василий Епанчинцев

За неподчинение сотрудникам ГИБДД водителя арестовали.

В минувший понедельник в три часа ночи сотрудники ДПС заметили автомобиль Toyota, который двигался по криволинейной траектории, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Водитель иномарки отказался остановиться и увеличил скорость, надеясь уйти от погони.

На кольце неподалёку от трассы Челябинск - Новосибирск автомобиль вылетел в кювет. Находившийся за рулём мужчина 1978 года рождения факт управления транспортным средством отрицал, также при себе у него не оказалось документов. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции мужчине судом назначен административный арест на семь суток. За управление автомобилем в нетрезвом виде нарушитель, в соответствии со статьей 12.26 КоАП РФ, будет привлечён к ответственности в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишения прав на срок от полутора до двух лет.

Теги  •  #погоня #пьяный водитель

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Комментарии

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Игорь Х  •  9 марта 2017, 12:47

Если задержанный был один в салоне автомобиля, отрицание факта управления выглядит смешно.

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