Омич на Космическом проспекте лишился телефона, портмоне и часов

Накануне в пункт полиции "Чкаловский" обратился 32-летний омич, заявивший об ограблении, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. На Космическом проспекте его избили, а после отобрали телефон, портмоне и наручные часы. Сумма ущерба составила 28 тыс. руб.

К совершению преступления оказалась причастна 21-летняя ранее судимая омичка. Она орудовала вместе с 24-летним ранее судимым подельником. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.