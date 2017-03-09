Омич на Космическом проспекте лишился телефона, портмоне и часов
Происшествия  •   9 марта 2017, 12:15  •  печать

Омич на Космическом проспекте лишился телефона, портмоне и часов

Автор: Василий Епанчинцев

Сотрудники полиции оперативно раскрыли грабёж на Космическом проспекте.

Накануне в пункт полиции "Чкаловский" обратился 32-летний омич, заявивший об ограблении, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. На Космическом проспекте его избили, а после отобрали телефон, портмоне и наручные часы. Сумма ущерба составила 28 тыс. руб.

К совершению преступления оказалась причастна 21-летняя ранее судимая омичка. Она орудовала вместе с 24-летним ранее судимым подельником. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

Теги  •  #грабеж #Космический проспект

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Екатерина Семенова  •  9 марта 2017, 12:37

Да...на Космическом проспекте орудуют инопланетяне, ничего человеческого в них нет.

Ответить
Последние новости
В Ленинском округе Омска продлили карантин по опасному заболеванию  •  сегодня, 16:45
Сельские дорожники очистили 26 омских улиц  •  сегодня, 16:17
Мама омского участника шоу "Голос. Дети": "Эмоциональное состояние сына нам важнее победы"  •  сегодня, 16:04
В Омске стали выпускать яблочный комбикорм  •  сегодня, 15:59
Омский губернатор назвал самый коррумпированный уровень власти  •  сегодня, 15:35
Омский предприниматель из чужих денег оплачивал свой кредит  •  сегодня, 15:21  •   1
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Иети шоу 240х400