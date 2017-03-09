Житель Омской области украл из магазина алкоголь и деньги
Происшествия  •   9 марта 2017, 10:40, последнее обновление 9 марта 2017, 11:05  •  печать

Житель Омской области украл из магазина алкоголь и деньги

Автор: Вероника Жукова

В ночь на 8 марта житель Марьяновского района совершил кражу из магазина. Ему удлось выкрасть деньги и алкоголь на сумму в 2200 руб.

В полицию Марьяновского района обратился предприниматель с заявлением о краже денег, алкоголя и товарной техники из магазина в посёлке Конезаводский. Ущерб составил 2200 рублей.

Сотрудники полиции установили, что вор проник в помещение, разбив окно кирпичом. На экспертизу отправлены следы рук и обуви с места происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские опросили местных жителей и проверили ранее судимых омичей и нашли воришку. Им оказался 28-летний омич, который в ночь на 8 марта совершил кражу.

Подозреваемого задержали у него дома, а также изъяли часть похищенных вещей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Теги  •  #кража #магазин #уголовное дело

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Ленинском округе Омска продлили карантин по опасному заболеванию  •  сегодня, 16:45
Сельские дорожники очистили 26 омских улиц  •  сегодня, 16:17  •   1
Мама омского участника шоу "Голос. Дети": "Эмоциональное состояние сына нам важнее победы"  •  сегодня, 16:04
В Омске стали выпускать яблочный комбикорм  •  сегодня, 15:59
Омский губернатор назвал самый коррумпированный уровень власти  •  сегодня, 15:35
Омский предприниматель из чужих денег оплачивал свой кредит  •  сегодня, 15:21  •   1
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Дача 240х400