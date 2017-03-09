Житель Омской области украл из магазина алкоголь и деньги

В ночь на 8 марта житель Марьяновского района совершил кражу из магазина. Ему удлось выкрасть деньги и алкоголь на сумму в 2200 руб.

В полицию Марьяновского района обратился предприниматель с заявлением о краже денег, алкоголя и товарной техники из магазина в посёлке Конезаводский. Ущерб составил 2200 рублей.

Сотрудники полиции установили, что вор проник в помещение, разбив окно кирпичом. На экспертизу отправлены следы рук и обуви с места происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские опросили местных жителей и проверили ранее судимых омичей и нашли воришку. Им оказался 28-летний омич, который в ночь на 8 марта совершил кражу.

Подозреваемого задержали у него дома, а также изъяли часть похищенных вещей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.