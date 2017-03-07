Омские предприниматели лишились крупной суммы, закупив цветы к 8 Марта
Происшествия  •   7 марта 2017, 17:24  •  печать

Омские предприниматели лишились крупной суммы, закупив цветы к 8 Марта

Автор: Валерия Шимановская

Бизнесмены пострадали от действий новосибирских интернет-мошенников, предлагавших цветочную продукцию оптом.

Продавцы цветов оказались обмануты накануне своего самого "хлебного" праздника. Два десятка омских предпринимателей заказали крупные партии тюльпанов в одном из интернет-магазинов. Цветы должны были поступить на склады 4 марта, однако торговцы так и не дождались своего товара. На связь поставщики больше не выходили.

Трубку никто не брал. В ответ нам приходили СМС, что нам перезвонят. Потеряли очень много средств. Перечисляли деньги огромные, - рассказала телеканалу "Продвижение" предпринимательница Юлия Налома.

Мошенники работали по всей стране, ущерб оценивается в миллионы рублей. Эти факты стали предметом доследственной проверки полиции.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #Международный женский день #мошенничество #цветы

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Комментарии

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Мирослав В-ов  •  7 марта 2017, 18:50

Обычно предоплату делают проверенным партнерам, значит сами виноваты, что поверили мошенникам.

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Алёна Ярошевич  •  7 марта 2017, 18:33

Обычно в такие "хлебные" дни предприниматели срубают огромные деньги, а тут срубили с них.

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Ада С  •  7 марта 2017, 17:36

Вроде сейчас полиция, если деньги перечислялись на карту, ловит таких мошенников очень быстро. Скорей всего у мошенников была какая-то перестраховка. Так что, надо быть всегда аккуратней при выборе новых поставщиков во всех отраслях.

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