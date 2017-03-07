Омские предприниматели лишились крупной суммы, закупив цветы к 8 Марта

Продавцы цветов оказались обмануты накануне своего самого "хлебного" праздника. Два десятка омских предпринимателей заказали крупные партии тюльпанов в одном из интернет-магазинов. Цветы должны были поступить на склады 4 марта, однако торговцы так и не дождались своего товара. На связь поставщики больше не выходили.

Трубку никто не брал. В ответ нам приходили СМС, что нам перезвонят. Потеряли очень много средств. Перечисляли деньги огромные, - рассказала телеканалу "Продвижение" предпринимательница Юлия Налома.

Мошенники работали по всей стране, ущерб оценивается в миллионы рублей. Эти факты стали предметом доследственной проверки полиции.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".