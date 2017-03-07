В Омске сотрудников военкомата отправили под суд за взятку

Закончено расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника отдела военного комиссариата Омской области по городу Тара, Тарскому и Колосовскому районам Рената Абайдулина и бывшего начальника одного из отделений того же военкомата Андрея Фоменко. Как пояснили в пресс-службе СУ СК России по Омской области, они обвиняются по статье "Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, группой лиц по предварительному сговору".

Кроме того, Абайдулин обвиняется по статье "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства".

По версии следствия, в феврале 2016 года экс-сотрудники военкомата получили от 29-летнего омича взятку размером в 20 тыс. руб. за то, что они выдадут ему военный билет вместо справки (выдается с 2014 года вместо военного билета лицам, не служившим в ВС без уважительных причин). Для этого Абайдулин и Фоменко организовали незаконное заседание призывной комиссии. После получения денег их поймали с поличным: при осмотре у сотрудников обнаружили и изъяли переданную взятку. Кроме того, Абайдулин превысил свои должностные полномочия, организовав оформление и выдачу дубликата военного билета, в котором были указаны ложные сведения, что призывник ограниченно годен к военной службе.

Отметим, что после возбуждения уголовного дела обвиняемых уволили их военкомата. В настоящее время дело передано в суд.