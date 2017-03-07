Омских бизнесменов поймали на продаже алкоголя несовершеннолетним
Происшествия  •   7 марта 2017, 12:58  •  печать

Омских бизнесменов поймали на продаже алкоголя несовершеннолетним

Автор: Вероника Жукова

Дознаватель отдела полиции направил в суд уголовное дело по двум фактам продажи спиртного подросткам.

Как ранее уже сообщал "Омск Здесь", в конце января 42-летняя продавец магазина на улице 22-го Апреля продала алкогольную продукцию 17-летнему подростку. Она только мельком посмотрела паспорт покупателя, после чего продала ему пиво. Из-за этого было возбуждено уголовное дело по статье "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". За это женщине грозил штраф в размере до 80 тыс. руб. или исправительные работ на срок до одного года.

Отметим, что в марте 2016 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда ей пришлось заплатить штраф 15 тыс. руб. Однако в ходе дознания выяснилось, что июле 2016 года омичка также продала спиртное 16-летней девушке. Поэтому в отношении продавца было возбуждено ещё одно уголовное дело. 

В отношении подростков проведены соответствующие экспертизы, которые подтверждают тот факт, что их возраст менее 18 лет. С несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы.

Теги  •  #бизнес #исправительные работы #продавец #продажа алкоголя несовершеннолетним #уголовное дело #штраф

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Комментарии

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Владимир Семенов  •  7 марта 2017, 13:20

Закон необходимо соблюдать. Возможно, исправительные работы напомнят об этом предпринимателю.

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