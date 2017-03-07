Омских бизнесменов поймали на продаже алкоголя несовершеннолетним

Как ранее уже сообщал "Омск Здесь", в конце января 42-летняя продавец магазина на улице 22-го Апреля продала алкогольную продукцию 17-летнему подростку. Она только мельком посмотрела паспорт покупателя, после чего продала ему пиво. Из-за этого было возбуждено уголовное дело по статье "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". За это женщине грозил штраф в размере до 80 тыс. руб. или исправительные работ на срок до одного года.

Отметим, что в марте 2016 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда ей пришлось заплатить штраф 15 тыс. руб. Однако в ходе дознания выяснилось, что июле 2016 года омичка также продала спиртное 16-летней девушке. Поэтому в отношении продавца было возбуждено ещё одно уголовное дело.

В отношении подростков проведены соответствующие экспертизы, которые подтверждают тот факт, что их возраст менее 18 лет. С несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы.