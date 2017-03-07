У омского осуждённого украли контролирующий браслет на автовокзале

36-летний житель Исилькуля был осуждён за имущественные преступления. По этой причине он носит на ноге контролирующее его перемещения устройство.

Как оказалось, 27 февраля омич захотел выпить, поэтому отключил электронное устройство и положил его в пакет. Позже в этот же день территории автовокзала осуждённый распивал спиртные напитки с новым знакомым. В тот момент, когда он отлучился, малознакомый мужчина украл пакет, решив, что в нём находятся ценные вещи.

Когда омич вернулся обратно и не обнаружил ни своих вещей, ни нового приятеля, он отправился писать заявление в полицию. В это же время в УФСИН уже обнаружили пропажу осуждённого.

- В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции и сотрудники УФСИН установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 43-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. Похищенное контрольное устройство стражи порядка изъяли, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В полиции похищенное устройство оценили на сумму 48 500 рублей, а на рецидивиста завели уголовное дело по статье "Кража". Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Отметим, что осуждённого, нарушившего режим ограничения свободы, привлекли к административной ответственности.