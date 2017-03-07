В Омской области чиновница хотела заработать на паводке
Происшествия  •   7 марта 2017, 06:43, последнее обновление 7 марта 2017, 06:45  •  печать

В Омской области чиновница хотела заработать на паводке

Автор: Василий Епанчинцев

Сотрудница администрации Шербакульского района включила в списки пострадавших от паводка себя, членов семьи и знакомых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (приготовление к хищению чужого имущества, совершенное при получении выплат), сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Омской области. Сотрудница управления жилищно-коммунального комплекса, газификации и жизнеобеспечения администрации Шербакульского района включила в список для получения компенсации пострадавшим от паводка себя, членов семьи и знакомых.

Всего деньги из федерального бюджета должны были получить 22 человека, жилища которых фактически не находились в зоне подтопления и не пострадали. К выдаче готовилось 1 млн 320 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги  •  #паводок #Шербакульский район

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