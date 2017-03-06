Маленькая девочка сильно обгорела на пожаре в Омской области

Сегодня, 6 марта, около 04:00 жители села Троицкое Омского района увидели, что горит двухквартирный жилой дом. На место происшествия выехало четыре боевых расчёта. На момент прибытия спасателей горела кровля одной из квартир, а также пристроенная к ней веранда.

Как сообщает "Вечерний Омск", из пожара удалось спасти 6-летнюю девочку. Её доставили в реанимацию БСМП-1 с ожогами 1-2 степени лица, рук, тела и термоингаляционным поражением дыхательных путей. Врачи оценивают её состояние, как крайне тяжёлое.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Омской области, пожар тушили более двух часов. Возгорание удалось ликвидировать только к 6:13. Отметим, что причина пожара устанавливается.