Маленькая девочка сильно обгорела на пожаре в Омской области
Происшествия  •   6 марта 2017, 16:43  •  печать

Маленькая девочка сильно обгорела на пожаре в Омской области

Автор: Вероника Жукова

6-летнюю девочку доставили в реанимацию БСМП-1.

Сегодня, 6 марта, около 04:00 жители села Троицкое Омского района увидели, что горит двухквартирный жилой дом. На место происшествия выехало четыре боевых расчёта. На момент прибытия  спасателей горела кровля одной из квартир, а также пристроенная к ней веранда.

Как сообщает "Вечерний Омск", из пожара удалось спасти 6-летнюю девочку. Её доставили в реанимацию БСМП-1 с ожогами 1-2 степени лица, рук, тела и термоингаляционным поражением дыхательных путей. Врачи оценивают её состояние, как крайне тяжёлое.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Омской области, пожар тушили более двух часов. Возгорание удалось ликвидировать только к 6:13. Отметим, что причина пожара устанавливается.

Теги  •  #маленькая девочка #пожар #реанимация

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