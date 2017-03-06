Омич выплатит 1 млн рублей за ДТП с тремя пешеходами
Происшествия  •   6 марта 2017, 15:55, последнее обновление 6 марта 2017, 16:05  •  печать

Омич выплатит 1 млн рублей за ДТП с тремя пешеходами

Автор: Вероника Жукова

В Омске вынесен приговор 22-летнему водителю, по вине которого умер пешеход.

Азовский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Владимира Чикина. Он признан виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как сообщает пресс-служба омской прокуратуры, суд установил, что ночью 2 июля 2016 года подсудимый ехал по улице Школьной в селе Берёзовка Азовского района. В это время он превысил разрешённую в населённых пунктах скорость, отвлёкся на автомагнитолу и выехал на "встречку", где сбил трёх пешеходов.

В результате аварии один из пострадавших погиб, а двое других получили телесные повреждения средней степени тяжести. Суд приговорил Чикина к 3 годам тюрьмы в колонии-поселении и лишил прав на три года, а также обязал выплатить родственникам погибшего 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.

Теги  •  #денежная компенсация #ДТП #моральный вред #пешеход #смерть #уголовное дело

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