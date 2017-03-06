В Омске вынесли приговор мужчине, убившему своего отчима 13 лет назад

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении 35-летнего Владимира Силаева. В декабре 2016 года Муромцевский районный суд Омской области признал его виновным по статье "Убийство" и назначил наказание в виде 8 лет и 4 месяцев тюрьмы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба омской прокуратуры, суд установил, что 13 лет назад, 13 ноября 2003 года Силаев находился у себя дома в деревне Тармакла Муромцевского района Омской области. В это время между ним и его отчимом возникла ссора: родственник упрекал подсудимого в том, что тот употребляет алкогольные напитки.

Мужчина ударил отчима по голове не менее чем трижды, сбив с ног. После чего надел ему на голову пакет, перекрыв доступ к кислороду. В результате подобных действий родственник омича скончался. Затем Силаев вынес тело погибшего в ограду дома, разрубил топором и сбросил в выгребную яму, которую забросал навозом и соломой.

Останки погибшего были обнаружены только в 2016 году после того, как Владимир Силаев, отбывающий в тот момент наказание за имущественное преступление, написал явку с повинной. Однако после обнаружения останков погибшего, мужчина отказался от первоначальных показаний.

Не смотря на то, что омич не признал свою вину, а также отсутствие доказательств причастности к убийству, суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора о виновности подсудимого в совершении преступления. Приговор Муромцевского районного суда Омской области оставлен прежний, а апелляционные жалобы не удовлетворены.