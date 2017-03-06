Полицейские поймали обворовавших гаражи омичей

В Омске поймали двух мужчин, которые совершили серию краж из гаражей.

На протяжении целого месяца в городские отделы полиции поступали заявления от автовладельцев о кражах из гаражей. Полицейские осмотрели места происшествий и опросили потерпевших.

Во время следствия сотрудники уголовного розыска заметили следы, как будто что-то тяжёлое волочили по земле. Эти следы привели к дому 31-летнего рецидивиста, которого там же и задержали. В погребе его дома был обнаружен похищенный мотокультиватор.

На допросе задержанный рассказал, что заранее присматривался к гаражам, замки на которых легко открыть. Вместе с 52-летним знакомым он вскрыл несколько гаражей в Советском округе: пока приятель наблюдал со стороны, чтобы не было свидетелей, злоумышленник открывал гараж.

Похищенное имущество мужчины сбывали на рынках, а деньги тратили на личные нужды. Второго подозреваемого также задержали.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Омичам грозит до 5 лет тюрьмы.