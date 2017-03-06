Омичка выжила после падения с 4 этажа

В минувшую в субботу в городскую больницу № 1 была госпитализирована женщина после падения из окна 4 этажа многоквартирного дома на улице 12 декабря, сообщает "Вечерний Омск". Каким-то образом пострадавшая сумела вернуться домой. Скорая помощь была вызвана, когда женщине стало совсем плохо.
Проводится полицейская проверка. Состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжёлое.
Скорую нужно было сразу вызывать независимо от самочувствия, после такого падения не может быть все в порядке.
Вернулась она домой в состоянии шока. Так часто люди падают из окон, ужас.
Интересно, как взрослый трезвый человек может умудриться выпасть из окна?