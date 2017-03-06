Омичка выжила после падения с 4 этажа

В минувшую в субботу в городскую больницу № 1 была госпитализирована женщина после падения из окна 4 этажа многоквартирного дома на улице 12 декабря, сообщает "Вечерний Омск". Каким-то образом пострадавшая сумела вернуться домой. Скорая помощь была вызвана, когда женщине стало совсем плохо.

Проводится полицейская проверка. Состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжёлое.