Омичка выжила после падения с 4 этажа
Происшествия  •   6 марта 2017, 08:53, последнее обновление 6 марта 2017, 09:36  •  печать

Омичка выжила после падения с 4 этажа

Автор: Василий Епанчинцев

Вечером выходного дня женщина выпала из окна.

В минувшую в субботу в городскую больницу № 1 была госпитализирована женщина после падения из окна 4 этажа многоквартирного дома на улице 12 декабря, сообщает "Вечерний Омск". Каким-то образом пострадавшая сумела вернуться домой. Скорая помощь была вызвана, когда женщине стало совсем плохо.

Проводится полицейская проверка. Состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжёлое.

Теги  •  #ГБ-1 #падение из окна

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Комментарии

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Злата Маркова  •  6 марта 2017, 10:12

Скорую нужно было сразу вызывать независимо от самочувствия, после такого падения не может быть все в порядке.

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Юлия Скиба  •  6 марта 2017, 09:04

Вернулась она домой в состоянии шока. Так часто люди падают из окон, ужас.

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Игорь Х  •  6 марта 2017, 09:04

Интересно, как взрослый трезвый человек может умудриться выпасть из окна?

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