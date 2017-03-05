В Омске на Красноярском тракте пьяный водитель сбил насмерть пешехода

Сегодня в 5:00 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода. Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 в состоянии алкогольного опьянения при движении по улице Красноярский тракт в районе дома 18/1 допустил наезд на пешехода.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, от полученных травм 33-летний пешеход скончался на месте. Проводится полицейская проверка.