В Омске на Красноярском тракте пьяный водитель сбил насмерть пешехода
Происшествия  •   5 марта 2017, 11:20, последнее обновление 5 марта 2017, 11:22  •  печать

В Омске на Красноярском тракте пьяный водитель сбил насмерть пешехода

Автор: Василий Епанчинцев

Ранним утром на Красноярском тракте сбили пешехода.

Сегодня в 5:00 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода. Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 в состоянии алкогольного опьянения при движении по улице Красноярский тракт в районе дома 18/1 допустил наезд на пешехода.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, от полученных травм 33-летний пешеход скончался на месте. Проводится полицейская проверка.

Теги  •  #Красноярский тракт #пешеход

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Комментарии

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Наталья Александровна  •  5 марта 2017, 14:16

Это менталитет такой, человек позволяет сам себе сесть в таком состоянии за руль. Нужно в корне менять и законы и общество в целом, с его понятиями.

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Андрей Жадаев  •  5 марта 2017, 13:45

Опять пьяный за рулем виновник ДТП. Ужесточение закона за ДТП в состоянии опьянения мало повлияло на ситуацию

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Наталья Стаценко  •  5 марта 2017, 12:05

Сколько уже аварий было... Люди не понимают, не хотят понимать, надеются на авось или им всё равно?

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