Полиция благодаря омичам поймала водителя, сбившего мать с дочерью
Происшествия  •   4 марта 2017, 16:12, последнее обновление 4 марта 2017, 16:17  •  печать

Полиция благодаря омичам поймала водителя, сбившего мать с дочерью

Автор: Екатерина Криль

Правоохранители задержали 30-летнего мужчину, скрывшегося накануне с места аварии.

Утром пятницы, 3 марта, на проспекте Космическом были сбиты 41-летняя женщина и её 15-летняя дочь. Обеих пострадавших доставили в больницу, мать попала в реанимацию в тяжёлом состоянии. Водитель скрылся с места преступления.

Благодаря показаниям свидетелей удалось установить, что аварию спровоцировал 30-летний мужчина на ВАЗ-21074. Позже он был задержан. На автомобиле от сильного удара остались значительные повреждения - лобовое стекло разбилось вдребезги. Как сообщили в пресс-службе омского УМВД России, на подозреваемого завели административное делопроизводство за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

  

Добавим, что пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте. Как говорят местные жители, пешеходы часто там перебегают дорогу, хотя поблизости находятся два перехода.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #авария #ДТП #Космический проспект #УМВД #фото

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Комментарии

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Анна Мишина  •  4 марта 2017, 16:34

Не пойму как можно скрываться с места ДТП, все равно ведь найдут и накажут.

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Юля Пучкова  •  4 марта 2017, 17:39

Согласна, тем более, что вины водителя в данной ситуации нет. Мать с дочерью переходили дорогу в неположенном месте, и бегством с места ДТП, водитель только усугубил свое положение.

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