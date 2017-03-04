Полиция благодаря омичам поймала водителя, сбившего мать с дочерью

Утром пятницы, 3 марта, на проспекте Космическом были сбиты 41-летняя женщина и её 15-летняя дочь. Обеих пострадавших доставили в больницу, мать попала в реанимацию в тяжёлом состоянии. Водитель скрылся с места преступления.

Благодаря показаниям свидетелей удалось установить, что аварию спровоцировал 30-летний мужчина на ВАЗ-21074. Позже он был задержан. На автомобиле от сильного удара остались значительные повреждения - лобовое стекло разбилось вдребезги. Как сообщили в пресс-службе омского УМВД России, на подозреваемого завели административное делопроизводство за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Добавим, что пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте. Как говорят местные жители, пешеходы часто там перебегают дорогу, хотя поблизости находятся два перехода.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области