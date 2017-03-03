Пьяный омич набросился с ножом на работника супермаркета

2 марта в 20:20 сотрудники Росгвардии патрулировали улицы Центрального округа. В этот момент они заметили бежавшего в окровавленной одежде мужчину с ножом. Омич скрылся в одном из подъездов дома, расположенного на улице 20-я Линия.

Силовики последовали за опасным гражданином, и вскоре задержали его на пороге одной из квартир. Оказалось, что часом ранее пьяный мужчина пошёл в супермаркет за алкоголем. За оскорбления и угрозы окружающим работники магазина выгнали агрессивного посетителя из помещения, после чего омич решил выместить свой гнев на припаркованном у супермаркета автомобиле Nissan.

Между 19-летним владельцем транспортного средства и нарушителем возникала словесная перепалка, перешедшая в драку. После конфликта пьяный омич удалился, а работник магазина вернулся на рабочее место. Однако спустя некоторое время, мужчина вернулся обратно и попытался ударить кухонным ножом молодого человека. Тот успел увернуться от замаха и спрятаться в подсобке, а агрессивный посетитель разбил рукояткой ножа стекло входной двери в супермаркете и скрылся.

В настоящее время полицейскими проводится проверка.