Пьяный омич набросился с ножом на работника супермаркета
Происшествия  •   3 марта 2017, 16:25, последнее обновление 3 марта 2017, 16:25  •  печать

Пьяный омич набросился с ножом на работника супермаркета

Автор: Вероника Жукова

Накануне вечером 34-летний мужчина напал на работника супермаркета.

2 марта в 20:20 сотрудники Росгвардии патрулировали улицы Центрального округа. В этот момент они заметили бежавшего в окровавленной одежде мужчину с ножом. Омич скрылся в одном из подъездов дома, расположенного на улице 20-я Линия.

Силовики последовали за опасным гражданином, и вскоре задержали его на пороге одной из квартир. Оказалось, что часом ранее пьяный мужчина пошёл в супермаркет за алкоголем. За оскорбления и угрозы окружающим работники магазина выгнали агрессивного посетителя из помещения, после чего омич решил выместить свой гнев на припаркованном у супермаркета автомобиле Nissan.

Между 19-летним владельцем транспортного средства и нарушителем возникала словесная перепалка, перешедшая в драку. После конфликта пьяный омич удалился, а работник магазина вернулся на рабочее место. Однако спустя некоторое время, мужчина вернулся обратно и попытался ударить кухонным ножом молодого человека. Тот успел увернуться от замаха и спрятаться в подсобке, а агрессивный посетитель разбил рукояткой ножа стекло входной двери в супермаркете и скрылся.

В настоящее время полицейскими проводится проверка.

Теги  •  #нападение #нож #пьяный омич #Росгвардия

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Комментарии

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Мирослав В-ов  •  3 марта 2017, 16:35

Наверное, его угрозы ножом потянут на реальный срок. Пусть отдохнет и поймет, что алкоголь ему употреблять опасно для себя и окружающих.

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