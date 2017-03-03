Сбитая утром на Космическом проспекте омичка остаётся в реанимации в нестабильном состоянии

Врачи рассказали о состоянии омички, которая сегодня попала в аварию вместе с дочерью.

ДТП произошло сегодня, 3 марта, около 7 часов утра. Мужчина сбил 41-летнюю женщину и её 15-летнюю дочь, которые перебегали дорогу по проспекту Космическому. Обе госпитализированы. Мама находится в реанимации, её состояние оценивается как тяжёлое и нестабильное - в сознание она пока так и не пришла.

Она находится в отделении реанимации, несмотря на то, что были проведены стабилизирующие операции. Дочь тоже прооперирована, ей стабилизировали временно перелом бедра, обработали все раны, и она тоже будет находиться в отделении реанимации, - прокомментировал телеканалу "Продвижение" заведующий отделением травматологии горбольницы № 1 Владимир Говоров.

Водитель скрылся с места аварии, его ищет полиция. Как говорят местные жители, в том месте пешеходы часто перебегают дорогу, хотя поблизости находится переход.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".