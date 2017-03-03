В Омской области наказали правозащитников-шантажистов
Происшествия  •   3 марта 2017, 13:40, последнее обновление 3 марта 2017, 13:40  •  печать

В Омской области наказали правозащитников-шантажистов

Автор: Василий Епанчинцев

В Калачинском районе общественная организация шантажировала предпринимателей.

Калачинская межрайонная прокуратура Омской области по коллективному обращению индивидуальных предпринимателей выявила нарушения в деятельности общественной организации по защите прав потребителей ОРОО "ОЗПП "МИТА", сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Представители данной организации при проведении общественного контроля навязывали предпринимателям платные консультационные услуги в сфере законодательства о защите прав потребителей. Предпринимателей запугивали, угрожая проинформировать контролирующие органы о якобы имеющихся фактах нарушения прав потребителей.

В целях устранения нарушений и недопущения подобного Калачинский межрайонный прокурор внёс руководителю общественной организации представление, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Два сотрудника общественной организации, включая заместителя её руководителя, привлечены к дисциплинарной ответственности, членство одного лица прекращено в добровольном порядке.

Теги  •  #Калачинский район #шантаж

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