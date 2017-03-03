Рецидивист украл мобильный телефон у 10-летнего мальчика
Происшествия  •   3 марта 2017, 12:40, последнее обновление 3 марта 2017, 12:41  •  печать

Рецидивист украл мобильный телефон у 10-летнего мальчика

Автор: Вероника Жукова

В Омске полицейские раскрыли грабёж на территории Советского округа.

Вчера, 2 марта, в отдел полиции обратилась мама 10-летнего мальчика с сообщением о том, что неизвестный на улице Блюхера похитил мобильный телефон у её сына. Стоимость гаджета женщина оценила в 4 тыс. руб.

Приметы злоумышленника передали наружным службам полиции, и уже через 20 минут похожего мужчину задержали на улице Химиков. При личном досмотре полицейские изъяли у 21-летнего ранее судимого подозреваемого похищенный телефон.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска узнали, что мальчик шёл из школы мимо гаражей, сзади к нему подбежал подозреваемый и выхватил из рук сотовый телефон. После чего ребёнок побежал домой и рассказал матери о случившемся, описав приметы грабителя.

Уголовное дело возбуждено по статье "Грабёж". Мужчине может грозить до 7 лет тюрьмы.

Теги  •  #грабеж #мальчик #мобильный телефон

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Комментарии

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Александр Комаров  •  3 марта 2017, 13:33

Это так его в тюрьме перевоспитали, к сожалению, такая картина не редкость.

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