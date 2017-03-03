Рецидивист украл мобильный телефон у 10-летнего мальчика

Вчера, 2 марта, в отдел полиции обратилась мама 10-летнего мальчика с сообщением о том, что неизвестный на улице Блюхера похитил мобильный телефон у её сына. Стоимость гаджета женщина оценила в 4 тыс. руб.

Приметы злоумышленника передали наружным службам полиции, и уже через 20 минут похожего мужчину задержали на улице Химиков. При личном досмотре полицейские изъяли у 21-летнего ранее судимого подозреваемого похищенный телефон.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска узнали, что мальчик шёл из школы мимо гаражей, сзади к нему подбежал подозреваемый и выхватил из рук сотовый телефон. После чего ребёнок побежал домой и рассказал матери о случившемся, описав приметы грабителя.

Уголовное дело возбуждено по статье "Грабёж". Мужчине может грозить до 7 лет тюрьмы.