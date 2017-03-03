В Омске ищут водителя, сбившего женщину и 16-летнюю девушку
Происшествия  •   3 марта 2017, 09:43, последнее обновление 3 марта 2017, 10:09  •  печать

В Омске ищут водителя, сбившего женщину и 16-летнюю девушку

Автор: Вероника Жукова

Рано утром в Омске произошло ДТП на Космическом проспекте.

Сегодня, 3 марта, в 7:50 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Космическом проспекте с участием пешеходов. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что неизвестный водитель, управляя автомобилем, ехал по проспекту Космическому со стороны улицы Романенко. В районе дома № 53 он сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП 41-летняя женщина 16-летняя девушка пострадали, они доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.

Теги  •  #водитель #ДТП #пострадавшие

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