В Омске ищут водителя, сбившего женщину и 16-летнюю девушку

Рано утром в Омске произошло ДТП на Космическом проспекте.

Сегодня, 3 марта, в 7:50 в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Космическом проспекте с участием пешеходов. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что неизвестный водитель, управляя автомобилем, ехал по проспекту Космическому со стороны улицы Романенко. В районе дома № 53 он сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП 41-летняя женщина 16-летняя девушка пострадали, они доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.