Устроившая наркопритон омичка предстанет перед судом
Происшествия  •   3 марта 2017, 07:24, последнее обновление 3 марта 2017, 09:36  •  печать

Устроившая наркопритон омичка предстанет перед судом

Автор: Василий Епанчинцев

Женщине грозит четыре года тюрьмы за организацию наркопритона в Советском округе.

Омская полиция завершила расследование уголовного дела по ч.1 ст.232 УК РФ "Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств", сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Безработная жительница Советского округа 1983 года рождения предоставляла наркоманам свою трёхкомнатную квартиру за дозу.

Хозяйка квартиры два года употребляет синтетические наркотики. Она обеспечивала наркоманам необходимые условия для употребления запрещённых веществ и последующего отдыха. Теперь ей грозит до четырёх лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.

Теги  •  #наркопритон #полиция

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Комментарии

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Злата Маркова  •  3 марта 2017, 10:03

Наверное, в Омске не одна такая квартира. Надо все вычислять и ликвидировать.

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Виктор Билькевич  •  3 марта 2017, 07:55

её не на 4 года посадить, а расстрелять.

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