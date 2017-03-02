Омич хранил в гараже 30 кг марихуаны

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о возможной причастности 50-летнего неработающего и ранее судимого омича к созданию "закладок" на территории города. В ходе оперативно-разыскных мероприятий у дома по улице Мамина-Сибиряка он был задержан.

В ходе личного досмотра у него нашли пакет с запахом конопли весом 1,6 кг. Во время дальнейшей проверки в гараже подозреваемого обнаружили и изъяты ещё два мешка с аналогичным веществом. Химическая экспертиза показала, что изъятым продуктом является марихуана общим весом около 30 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере". Неработающему омичу грозит до 20 лет тюрьмы.

В настоящее время проводятся допросы свидетелей, назначены компьютерно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Расследование продолжается.