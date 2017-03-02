В Омске погибла 11-месячная девочка
Происшествия  •   2 марта 2017, 15:29, последнее обновление 2 марта 2017, 15:56  •  печать

В Омске погибла 11-месячная девочка

Автор: Вероника Жукова

Девочка могла скончаться от острого инфекционного заболевания.

2 марта около 3:30 в квартире, расположенной в доме по улице Магистральной, было обнаружено тело 11-месячного ребёнка. По данному факту омский Следственный комитет проводит проверку.

Как оказалось, ребёнку среди ночи стало плохо, она начала задыхаться. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти девочку.

По предварительным данным, полученным в результате судмедэкспертизы, смерть девочки могла наступить в результате острого инфекционного заболевания. Каких-либо телесных повреждений на теле младенца нет, более точные причины смерти будут установлены в результате гистологических исследований.

Отметим, что родители погибшей злоупотребляли спиртным и были малообеспеченными. Кроме того, они воспитывают ещё двоих детей в возрасте трёх и пяти лет. 

Теги  •  #инфекция #ребенок #СУ СКР

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Комментарии

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Евгения Шелохова  •  2 марта 2017, 15:41

Если родители злоупотребляли спиртным и не смотрели за детьми, в организм могла попасть любая инфекция. Какое наказание теперь ждет родителей?

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