В Омске погибла 11-месячная девочка

2 марта около 3:30 в квартире, расположенной в доме по улице Магистральной, было обнаружено тело 11-месячного ребёнка. По данному факту омский Следственный комитет проводит проверку.

Как оказалось, ребёнку среди ночи стало плохо, она начала задыхаться. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти девочку.

По предварительным данным, полученным в результате судмедэкспертизы, смерть девочки могла наступить в результате острого инфекционного заболевания. Каких-либо телесных повреждений на теле младенца нет, более точные причины смерти будут установлены в результате гистологических исследований.

Отметим, что родители погибшей злоупотребляли спиртным и были малообеспеченными. Кроме того, они воспитывают ещё двоих детей в возрасте трёх и пяти лет.