Под Омском сестра чуть не отрезала ухо родному брату
Происшествия  •   2 марта 2017, 14:15, последнее обновление 2 марта 2017, 14:57  •  печать

Под Омском сестра чуть не отрезала ухо родному брату

Автор: Вероника Жукова

Из-за ссоры родственников пострадал 41-летний мужчина.

По информации пресс-службы УМВД России по Большереченскому району, в дежурную часть территориального подразделения сообщили, что 41-летний житель села Красный Яр доставлен в больницу с ножевым ранением.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержана 24-летняя односельчанка пострадавшего. По информации "Ом1", 26 февраля между подозреваемой и потерпевшим, которые являются родными братом и сестрой, произошла ссора. Во время неё женщина схватила нож и полоснула по левому уху брату, чуть не отрезав его. Мужчина перевязал рану, решив, что всё может зажить само, но 1 марта ему стало хуже, и тогда он обратился в больницу.

В настоящее время полицейскими проводится проверка.

Теги  •  #больница #нож #полиция #ранение

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Комментарии

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Мирослав В-ов  •  2 марта 2017, 16:41

Горячие люди эти брат с сестрой. Небось, не обошлось без спиртного, как чаще всего бывает в таких случаях.

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