Под Омском сестра чуть не отрезала ухо родному брату

По информации пресс-службы УМВД России по Большереченскому району, в дежурную часть территориального подразделения сообщили, что 41-летний житель села Красный Яр доставлен в больницу с ножевым ранением.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержана 24-летняя односельчанка пострадавшего. По информации "Ом1", 26 февраля между подозреваемой и потерпевшим, которые являются родными братом и сестрой, произошла ссора. Во время неё женщина схватила нож и полоснула по левому уху брату, чуть не отрезав его. Мужчина перевязал рану, решив, что всё может зажить само, но 1 марта ему стало хуже, и тогда он обратился в больницу.

В настоящее время полицейскими проводится проверка.